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Свыше 900 общественных пространств и дворов благоустроили в Астане

Свыше 900 общественных пространств и дворов благоустроили в Астане Фото: gov.kz
Масштабные работы по преображению столицы проведены в рамках мастер-плана "Астана – комфортный город". В Астане появились новые точки притяжения, где горожане и гости могут с комфортом и пользой для здоровья провести досуг.

За последние годы в столице благоустроено свыше 900 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары): подмостовые пространства, бульвар Театральный (от дворца "Жастар" до Музыкального театра юного зрителя), Demalys promenade, скверы в честь спасателей, учителей, медицинских работников, открыт колизей уличного спорта и др.

"К примеру, в текущем году в городе были построены амфитеатр в районе Дворца мира и согласия, еще один пешеходный променад на правобережье города, общественное пространство у ТД "Встреча", Парк мира и согласия, городская площадь и др. В 2022 году было благоустроено 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары)".


Свыше 900 общественных пространств и дворов благоустроили в Астане

Фото: gov.kz

При благоустройстве уделяется особое внимание жилым массивам. Только в ЖМ было благоустроено порядка 300 дворов и общественных пространств, в Коктале построен парк на 16 гектаров.

В общественных пространствах и дворовых территориях каждый найдет занятие по душе: расположены баскетбольные/футбольные площадки, workout-зоны, зоны для тихого отдыха, арочные качели, сцены для творческих выступлений, скейт-зоны и др.


Свыше 900 общественных пространств и дворов благоустроили в Астане

Фото: gov.kz

В 2023 году планируется благоустроить скверы в ЖМ Уркер (Ильинка), ЖМ Тельмана, в районе ул. Айтматова, в районе пересечения ул. Ташенова и Хусейна, пр. Абая. Также будут аллеи по пр. Абылайхана от ул. Куйши Дина до ул. Мустафина, по ул. Жургенова, 28/1, по ул. Кошкарбаева, 45, на пересечении ул. Кордай и Тайказан,  ул. Азербаева, 10-14 и др. Стоит отметить, что за последние годы в Астане ежегодно благоустраивается более 200 дворовых территорий и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).


Свыше 900 общественных пространств и дворов благоустроили в Астане

Фото: gov.kz

Кроме того, на Малом Талдыколе будет построен экопарк. Проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса.


Свыше 900 общественных пространств и дворов благоустроили в Астане

Фото: gov.kz

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