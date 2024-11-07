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От пустырей до зеленых зон: как в Астане благоустраивают дворы и общественные пространства

как в Астане благоустраивают дворы и общественные пространства, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:57 Фото: gov.kz
В Астане были проведены масштабные работы по благоустройству города. Созданы комфортные зоны отдыха для всех, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В текущем году благоустроено порядка 170 дворовых и общественных пространств. Это все делается для создания комфортной городской среды для жителей. В столице появилось больше точек притяжения – мест, где жители и гости города проводят свой досуг.

Комплексная работа проводится по принципу полицентричности, чтобы в каждом районе города были скверы, общественные пространства, парки.

как в Астане благоустраивают дворы и общественные пространства, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:57

Фото: gov.kz

К примеру, в районе Байконыр благоустроили 60 дворов и 13 общественных пространств, восемь из них расположены на месте пустырей, в пяти из них проведены работы по комплексному благоустройству.

Ранее пустующие участки превратились в благоустроенную зону: были высажены зеленые насаждения, установлены уличная мебель и освещение, создавая уютное место для отдыха горожан. В процессе благоустройства особое внимание также уделяется окраинам города.

как в Астане благоустраивают дворы и общественные пространства, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:57

Фото: gov.kz

На месте пустырей расположенных на территории, прилегающей к дому по ул. С. Торайгырова, 2, на пересечении улиц Толстого – Абыралы, в жилом массиве Ондирис по улице Курмангазы, в дачном массиве Коянды, в жилом массиве Кирпичный по улице Коксенгир, в жилом массиве Казгородок по улице Каракум, в поселке Нефтяников по улице Аль-Фараби, в жилом массиве Ондирис по улице Тайбурыл появились новые общественные пространства. Здесь обустроены тихие зоны для отдыха, игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные зоны, что создает комфортные условия для всех жителей.

как в Астане благоустраивают дворы и общественные пространства, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:57

Фото: gov.kz

Ремонтно-восстановительными работами охвачены все районы Астаны. В следующем году также планируется проведение масштабных работ по благоустройству дворов и общественных пространств (скверов, бульваров, парков).

как в Астане благоустраивают дворы и общественные пространства, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:57

Фото: gov.kz

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