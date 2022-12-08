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В Астане решены проблемы почти 90% семей-дольщиков

В Астане решены проблемы почти 90% семей-дольщиков Фото: gov.kz
Таким образом количество дольщиков к концу текущего года сокращается с порядка 16 тыс. семей-дольщиков до 2 тыс. семей. К примеру, на лето 2019 года было 150 многоквартирных ЖК-долгостроев, за эти годы решена проблема по 120 домам-долгостроям.

По оставшимся 30 долгостроям, где квартиры ожидают порядка 2 тыс. семей, есть пошаговый план мероприятий.

Завершение строительства долгостроев стоит на контроле у главы государства.


В Астане решены проблемы почти 90% семей-дольщиков

Фото: gov.kz

У каждого долгостроя была своя многолетняя тяжелая история: где-то был вырыт только котлован, не было финансового аудита, проектно-сметной документации, были факты двойных-тройных продаж, где-то был поднят каркас дома, который был признан аварийным.

К примеру, строительство ЖК "Территория комфорта – 1" началось еще в 2004 году. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное. Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам, не было стыков между плитами.


В Астане решены проблемы почти 90% семей-дольщиков

Фото: gov.kz

Если бы данный дом был введен в эксплуатацию, то, как отмечают строители, он сложился бы как "карточный домик", а жители остались бы под завалами. Блоки ЖК были снесены, а на месте построен новый жилой комплекс, жители получили долгожданные квартиры.


В Астане решены проблемы почти 90% семей-дольщиков

Фото: gov.kz

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