Решилась проблема актюбинских дольщиков и долгостроев

Проблема обманутых дольщиков Актюбинской области тянется с 2015 года. До конца года решится вопрос по 285 актюбинским семьям дольщиков. По остальным 255 семьям работа продолжается.

В Актюбинской области решения наболевшей проблемы ждали больше 540 семей. В общей сложности, почти 3,5 млрд тенге средств простых граждан региона оказались вовлечены в строительство 11 жилых объектов.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Как сообщил аким области Ералы Тугжанов, создана дорожная карта для решения проблемы. По всем домам найдены инвесторы для продолжения стройки.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Вместе с тем, за семь месяцев в области введено в строй 465 тыс. кв. м. жилья. До конца года эту цифру доведут до рекордных 1,3 млн кв. м.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Впервые за все время на пять миллиардов тенге будет приобретено 360 квартир для многодетных семей и семей из социально уязвимых слоев населения. За счет средств местного бюджета ведется строительство домов на 3750 квартир. 1112 семей региона обеспечат жильем.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Кроме того, в областном центре определены 12 долгостроев. По результатам дорожной карты один объект сдан, два подлежат сносу. По остальным 9 ведутся строительные работы.

Мира Алибекова