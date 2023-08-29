Решилась проблема актюбинских дольщиков и долгостроев
В Актюбинской области решения наболевшей проблемы ждали больше 540 семей. В общей сложности, почти 3,5 млрд тенге средств простых граждан региона оказались вовлечены в строительство 11 жилых объектов.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Как сообщил аким области Ералы Тугжанов, создана дорожная карта для решения проблемы. По всем домам найдены инвесторы для продолжения стройки.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Вместе с тем, за семь месяцев в области введено в строй 465 тыс. кв. м. жилья. До конца года эту цифру доведут до рекордных 1,3 млн кв. м.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Впервые за все время на пять миллиардов тенге будет приобретено 360 квартир для многодетных семей и семей из социально уязвимых слоев населения. За счет средств местного бюджета ведется строительство домов на 3750 квартир. 1112 семей региона обеспечат жильем.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Кроме того, в областном центре определены 12 долгостроев. По результатам дорожной карты один объект сдан, два подлежат сносу. По остальным 9 ведутся строительные работы.
Мира Алибекова