КГД отреагировал на обращение бизнесменов Алматы к Токаеву

Предприниматели через соцсети обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по вопросу оспаривания сделок в судах. Они озвучили детали судебного спора между компанией с участием иностранного инвестора и Департамента государственных доходов по городу Алматы, сообщает Zakon.kz.

Комитет государственных доходов отреагировал на обращение "для объективного освещения проводимой работы по снижению теневой экономики и пресечению схем уклонения от уплаты налогов".



"Выявление незаконных схем уклонения от уплаты налогов проводится на основе данных из информационных систем Комитета госдоходов с применением системы управления рисками (СУР). По подозрительным операциям проводится анализ деятельности поставщиков для определения происхождения товаров (импорт, производство, приобретение от третьих лиц) или оценивается возможность выполнения ими работ или оказания услуг (наличие производственных мощностей и оборудования, работников и их квалификации, налоговой нагрузки и т.д.)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Налоговому кодексу органы государственных доходов в соответствии с компетенцией и задачами, установленными законодательством Республики Казахстан, вправе предъявлять иски о признании сделок недействительными (пп. 10 п. 1 ст. 19 Налогового кодекса).

"Основанием для подачи исков может являться мнимость или притворность заключенных сделок между предпринимателями, с целью завышения расходов. Это наиболее распространенная схема уклонения от уплаты налогов. Что касается конкретного примера, озвученного в обращении, по нему в августе текущего года завершилось судебное разбирательство. В результате сделка, заключенная между компанией и недобросовестным поставщиком, признана недействительной. Необходимо отметить, что до подачи иска в суд компания была проинформирована о наличии признаков фиктивности сделок". Комитет государственных доходов

В ходе разбирательства судом установлено, что поставщик для оказания услуг якобы привлекал субподрядчиков, у которых отсутствовали работники. В свою очередь, в отношении руководителей субподрядных компаний правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту выписки фиктивных счетов-фактур.

Сообщается, что ранее поставщику направлено более 90 уведомлений об устранении различных нарушений налогового законодательства. Проведена документальная налоговая проверка поставщика, в результате установлена неуплата налогов на сумму более 1 млрд тенге. Материалы переданы в департамент экономических расследований.

"На сегодняшний день компания с иностранным участием добровольно аннулировала взаиморасчеты с фиктивным поставщиком, а также оплатила все причитающиеся налоги. Судебное решение в вышестоящей судебной инстанции компанией не обжаловалось. Таким образом, высказывания о необоснованных действиях работников органов государственных доходов не соответствуют действительности. Подобные публичные обращения создают искаженное общественное мнение о проводимой государственными органами работе по противодействию теневой экономике", – отметили в комитете.

Согласно ст. 8 Налогового кодекса, не допускается извлечение налогоплательщиком выгоды из своих незаконных действий в целях получения налоговых выгод (налоговой экономии) и уменьшение налоговых выплат.





"Таким образом, органы государственных доходов в работе строго руководствуются принципами и нормами, предусмотренными налоговым законодательством", – резюмируется в сообщении.