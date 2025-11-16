Завершился государственный визит Токаева в Узбекистан

Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершен, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту "Ташкент-Хумо" главу государства проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщили в Акорде 16 ноября 2025 года.

Фото: Акорда

Визит президента Казахстана в Ташкент продлился три дня. 14 ноября Шавкат Мирзиёев встретил Касым-Жомарта Токаева в аэропорту.

На следующий день, 15 ноября, Токаев и Мирзиёев провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью визита в Ташкент является укрепление дружбы между народами, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

В тот же день Казахстан и Узбекистан дали старт новым совместным проектам на общую сумму 1,2 млрд долларов в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма.

Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую государственную награду Узбекистана.

В последний день визита, 16 ноября, Токаев принял участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. По итогам встречи президенты стран ЦА подписали ряд документов.