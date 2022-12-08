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Здание городского суда "заминировали" в Усть-Каменогорске

Здание городского суда "заминировали" в Усть-Каменогорске Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске 8 декабря 2022 года "заминировали" здание городского суда №2, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в telegram-канале polisia.kz, сообщение о минировании поступило в 18:05.

"Специализированными службами области в настоящее время проводится проверка и осмотр объектов", – рассказывают в полиции.

Ранее в Астане подросток "заминировал" школу. Столичные полицейские 5 декабря 2022 года увидели пост в соцсетях, что в одной из школ по ул. Толе би будет теракт. Здание проверили. Взрывное устройство не обнаружили.

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