В Астане подросток "заминировал" школу

5 декабря столичные полицейские увидели пост в соцсетях, что в одной из школ по улице Толе би будет теракт. Здание проверили. Взрывное устройство не обнаружили, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проводилось без эвакуации, угроза снята. Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП города Астаны установили звонившего.

Им оказался 13-летний ученик этой школы. Подросток пояснил, что таким образом хотел пошутить, чтобы отменили учебу. С ним провели профилактическую беседу. В отношении законных представителей будут приняты меры административного характера, рассказали в полиции.

Последнее время часто "минируют" школы в Казахстане. Так, 25 ноября в Алматы "заминировали" несколько школ. 21 ноября 2022 года в Таразе "минировали" два корпуса политехнического колледжа. Это же образовательное учреждение "заминировали" 22 ноября.