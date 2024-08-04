Пожар в здании автовокзала Усть-Каменогорска потушили спасатели

Пожар в здании автовокзала Усть-Каменогорска потушили утром 4 августа сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

На втором этаже автовокзала в одной из северных комнат загорелись мебель и натяжной потолок.

Фото: МЧС РК

"Созданное звено газодымозащитной службы ликвидировало пожар на площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", – рассказали в пресс-службе МЧС.

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