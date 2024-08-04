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Пожар в здании автовокзала Усть-Каменогорска потушили спасатели

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 11:21 Фото: МЧС РК
Пожар в здании автовокзала Усть-Каменогорска потушили утром 4 августа сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

На втором этаже автовокзала в одной из северных комнат загорелись мебель и натяжной потолок.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 11:21

Фото: МЧС РК

"Созданное звено газодымозащитной службы ликвидировало пожар на площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", – рассказали в пресс-службе МЧС.

В Алматинской области 3 августа двое мужчин упали в выгребную яму и погибли, задохнувшись ядовитыми газами. Оперативная группа РОСО извлекла тела и передала их полиции

Ранее казахстанцам рассказали, что нужно делать, если загорелся автомобиль.

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