Цены на нефть рухнули до уровня прошлого года

Менее 80 долларов за баррель – так торговалась нефть марки Brent на этой неделе из-за введения Евросоюзом и странами "Большой семерки" ограничений цены на российское черное золото, сообщает Zakon.kz.

5 декабря 2022 года страны Евросоюза договорились о том, что перестают покупать российскую нефть, перевозимую по морю.

Кроме того, Европа вместе со странами "Большой семерки" утвердили ограничение цен на российскую нефть в размере 60 долларов за бочку.

Эти решения моментально спровоцировали падение цен на черное золото. Так, в понедельник, 5 декабря, баррель нефти марки Brent уже торговался по 82,68 доллара, во вторник стоимость бочки упала до 79,35 доллара, а вчера эта цифра составила рекордные 77,17 доллара, что стало абсолютным минимумом нынешнего года. На момент публикации трейдеры просили за баррель 77,42 доллара.



Таким образом, цена энергоносителей марки Brent упала ниже психологического рубежа в 80 долларов, достигнув прошлогодних показателей. Именно столько просили за нефть в декабре 2021 года. Тем самым, прогнозы аналитиков о существенном скачке цен на энергоносители в результате событий в Украине не подтвердились. По крайней мере, сейчас цены достигли своего минимума.

На снижение нефтяных котировок повлияли и данные Минэнерго США о добыче нефти в этой стране в 2023 году. По данным ведомства, объем добычи петролеума прогнозируется на уровне 12,34 млн баррелей в сутки. Причем, среднегодовой рекорд добычи нефти в Штатах составляет 12,3 млн баррелей в сутки и был зафиксирован в 2019 году.

Между тем в ведомстве опубликовали еженедельный доклад, в котором говорится о росте запасов бензина на прошлой неделе на 5,32 млн баррелей и резервов дистиллятов – на 6,16 млн баррелей. В то время как опрошенные Bloomberg аналитики предполагали рост на уровне 2,47 млн баррелей и 2,35 млн баррелей соответственно. Эти цифры также сыграли свою роль на снижении стоимости бочки черного золота.

Кроме того, Минэнерго прогнозирует рост мировых запасов нефти в 2023 году, что напрямую отразится на стоимости энергоносителей.

"Мировые запасы нефти сократятся на 0,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2023 года, а затем вырастут почти на 0,7 млн баррелей в сутки во второй половине. Этот прогноз уровня запасов нефти на конец 2023 года выше, чем мы прогнозировали в ноябрьском отчете, в результате чего наш прогноз цены на Brent в среднем составит $92 доллара за баррель в 2023 году, что на три доллара меньше, чем мы прогнозировали в прошлом месяце", – сообщается в отчете министерства.

Негативно отразилось на ситуации на рынке нефти и то, что, по мнению экспертов, Федеральная резервная система продолжит жесткую политику по сдерживанию инфляции. Как опасаются некоторые эксперты, это может привести к замедлению роста крупнейшей экономики мира и, следовательно, к снижению спроса на энергоносители.

Не добавил предпосылок для большого роста цен на нефть и тот факт, что в воскресенье, 4 декабря, 23 страны, входящие в ОПЕК+, приняли решение сохранить объемы добычи черного золота, сниженные в прошлом месяце на 2 млн баррелей в сутки, на прежнем уровне до конца следующего года. Этим шагом ОПЕК+ дал понять: он не ждет резкого роста цен на энергоносители ни в этом году, ни в следующем.

Успокоить рынок должно и объявление ОПЕК+ о том, что следующая встреча организации состоится только в июне 2023 года, то есть лишь через полгода.