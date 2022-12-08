Ситуация в Украине: Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, СБУ обыскивает церкви в Житомире

Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии американского издания Politico. В рейтинге упоминается и Владимир Путин. Его издание называет "неудачником года". Всего в рейтинге 28 политиков, сообщает Zakon.kz.

Конфликт в Украине не должен закончиться победой России, поэтому Европа продолжит предоставлять помощь Киеву, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, заявил Зеленский.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия украинской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Речи о принятии в состав России каких-то еще территорий не идет, но предстоит много работы по освобождению "оккупированных" Киевом земель – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конфликт в Украине "может закончиться завтра" при политической воле Киева, Зеленский об этом знает, заявил Песков.

Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в ряде районов Кировоградской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на трех объектах Украинской православной церкви в Житомирской области, сообщило управление СБУ по региону.

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