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Ситуация в Украине: Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы, СБУ обыскивает церкви в Житомире

президент Украины Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии американского издания Politico. В рейтинге упоминается и Владимир Путин. Его издание называет "неудачником года". Всего в рейтинге 28 политиков, сообщает Zakon.kz.
  • Конфликт в Украине не должен закончиться победой России, поэтому Европа продолжит предоставлять помощь Киеву, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. 
  • Полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно, заявил Зеленский. 
  • Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия украинской стороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Речи о принятии в состав России каких-то еще территорий не идет, но предстоит много работы по освобождению "оккупированных" Киевом земель – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
  • Конфликт в Украине "может закончиться завтра" при политической воле Киева, Зеленский об этом знает, заявил Песков.
  • Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в ряде районов Кировоградской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
  • Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на трех объектах Украинской православной церкви в Житомирской области, сообщило управление СБУ по региону.

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