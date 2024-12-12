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Мир

Рейтинг самых влиятельных людей Европы в 2025 году возглавила женщина

Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 08:43 Фото: Х/GiorgiaMeloni
11 декабря издание POLITICO представило рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы с известной женщиной-политиком во главе, сообщает Zakon.kz.

Итак, по данным издания, это премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Менее чем за 10 лет лидер правой партии "Братья Италии" прошла путь от отвергнутого ультранационалиста до премьер-министра Италии и фигуры, с которой Брюссель, а теперь и Вашингтон, могут вести дела", – пишет о Мелони Politico.
"Если вы Илон Маск – самый богатый человек в мире и ключевой советник избранного президента США Дональда Трампа номер, который вы наберете принадлежит Джордже Мелони", – особо подчеркивает издание ее значимость в предстоящем году.
Рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 08:43

Фото: Х/GiorgiaMeloni

8 декабря на своей странице в Х, 47-летняя Джорджия Мелони немногословно, но четко дала понять о будущем взаимодействии Италии и США.

На днях в Париже президент Грузии Саломе Зурабишвили похвасталась фото и видео с ведущими мировыми лидерами. В их числе – фотография с Мелони. А 12 декабря станет известен победитель звания "Человек года" по версии журнала Time, в борьбе за которое сойдутся Камала Харрис, принцесса Уэльская и первая женщина-президент Мексики.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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