Рейтинг самых влиятельных людей Европы в 2025 году возглавила женщина

11 декабря издание POLITICO представило рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы с известной женщиной-политиком во главе, сообщает Zakon.kz.

Итак, по данным издания, это премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Менее чем за 10 лет лидер правой партии "Братья Италии" прошла путь от отвергнутого ультранационалиста до премьер-министра Италии и фигуры, с которой Брюссель, а теперь и Вашингтон, могут вести дела", – пишет о Мелони Politico.

Europe’s most powerful person for 2025: Giorgia Meloni



Once dismissed as an ultranationalist, Italian PM @GiorgiaMeloni's influence over Brussels — and now Washington — makes her a global strongman.



More about why she tops this year's #POLITICO28 list: https://t.co/IRvA3XibWW pic.twitter.com/Fs26uYs5rA — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 10, 2024

"Если вы Илон Маск – самый богатый человек в мире и ключевой советник избранного президента США Дональда Трампа номер, который вы наберете принадлежит Джордже Мелони", – особо подчеркивает издание ее значимость в предстоящем году.

Фото: Х/GiorgiaMeloni

8 декабря на своей странице в Х, 47-летняя Джорджия Мелони немногословно, но четко дала понять о будущем взаимодействии Италии и США.

На днях в Париже президент Грузии Саломе Зурабишвили похвасталась фото и видео с ведущими мировыми лидерами. В их числе – фотография с Мелони. А 12 декабря станет известен победитель звания "Человек года" по версии журнала Time, в борьбе за которое сойдутся Камала Харрис, принцесса Уэльская и первая женщина-президент Мексики.