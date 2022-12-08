США и РФ обменялись заключенными

Обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах, в аэропорту Абу-Даби, сообщает Zakon.kz.

Сделка по обмену была согласована с президентом США Джо Байденом.

"Президент Джо Байден согласовал соглашение о сделке, которая состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах", – передает телеканал NBC News.

Виктор Бут отбывал в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием. Бриттни Грайнер осудили в России за контрабанду наркотиков.

В МИД РФ подчеркнули, что "Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена".

Обмен осужденными был предложен Вашингтоном в конце июля 2022 года. Тогда Штаты надеялись обменять Бута на осужденного в России за шпионаж Пола Уилана и Грайнер. Но российская сторона не дала добро на освобождение двух человек.

"Это был выбор: получить Бритни или ничего", – сказал американский чиновник, отметив, что это решение тяжело далось президенту США, но он чувствовал, что должен был принять условия России".