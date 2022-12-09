От 80 тенге за яйцо: в завышении цен подозревают птицефабрику в Костанае
Фото: Zakon.kz
Костанайскую птицефабрику подозревают в завышении цен на яйца. В департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) начали расследование, сообщает Zakon.kz.
По информации "Хабар 24", осенью потребители региона стали жаловаться на подорожание. В некоторых магазинах у дома за одно яйцо продавцы просили от 80 тенге.
"Рано говорить об итогах расследования, но предварительно мы видим, что у субъекта, по сравнению с конкурентами, в сентябре-октябре была цена выше. Если это будет подтверждено – это, в первую очередь, штраф от 3 до 5 процентов с конфискацией монопольного дохода".руководитель департамента АЗРК по Костанайской области Дастан Самен
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