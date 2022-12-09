От 80 тенге за яйцо: в завышении цен подозревают птицефабрику в Костанае

Фото: Zakon.kz

Костанайскую птицефабрику подозревают в завышении цен на яйца. В департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) начали расследование, сообщает Zakon.kz.

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