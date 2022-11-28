В работе Казахстанской жилищной компании и МИИР нашли нарушения

Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) установило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях Казахстанской жилищной компании и Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК). Об этом 28 ноября рассказали в АЗРК, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская жилищная компания и МИИР РК получили уведомления о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

Компания необоснованно приостанавливала и затягивала процедуры рассмотрения заявок застройщиков на предоставление гарантии, сообщили в АЗРК.

"Казахстанская жилищная компания навязывала заключения договоров с определенными компаниями, оказывающими инжиниринговые услуги", – говорится в сообщении АЗРК.

Казахстанская жилищная компания выполняет функцию единого оператора жилищного строительства. АЗРК дало месяц на устранение антимонопольного нарушения.

Также МИИР РК предписали внести изменения в Правила в сфере долевого участия в жилищном строительстве и исключить лишние требования, которые не предусмотрены законом "О долевом участии в жилищном строительстве".

7 ноября антимонопольщики предложили вывести Fly Arystan из Air Astana. В агентстве также отметили наличие барьеров для входа новых авиакомпаний на рынок.