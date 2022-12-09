Назначены послы Казахстана в Болгарии, Литве и Албании

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 декабря назначил новых послов Казахстана в Болгарии и Литве, сообщает Zakon.kz.

На посту чрезвычайного и полномочного посла Болгарии Темиртая Избастина сменил Виктор Темирбаев, освобожденный от должности чрезвычайного и полномочного посла РК Литве, говорится на сайте Акорды.

Должность чрезвычайного и полномочного посла РК в Литве получил Тимур Уразаев.

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Турции Еркебулан Сапиев назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Албании по совместительству.

Виктор Темирбаев родился в 1967 году в Павлодаре.





Фото: gov.kz



Окончил Московский институт электронного машиностроения (1993) по специальности "радиоинженер-конструктор", Дипломатическую академию МИД РФ (1999) по специальности "Международные отношения".

В разные годы работал в посольствах Пакистана, Израиля. Занимал должность советника, советника-посланника посольства РК в РФ.

С февраля по ноябрь 2019 года работал чрезвычайным и полномочным послом РК в Латвии.

Тимур Уразаев родился в 1967 году в КазССР.

Фото: gov.kz



Окончил Актюбинский педагогический институт (1991) по специальности "преподаватель английского и немецкого языков", международные дипломатические курсы МИД Российской Федерации (1999).

С 1993 по 2003 год был консулом посольства РК в РФ. В дальнейшем занимал должности временного поверенного в делах РК в Болгарии, директора Департамента СНГ МИД РК, посла по особым поручениям МИД РК (спецпредставитель по Афганистану) (2011-2016).

С марта 2016 года по февраль 2021 года находился на посту чрезвычайного и полномочного посла РК в Армении.

Фото: akorda.kz



Еркебулан Сапиев родился в 1975 году в Москве.

Окончил Анкаринский государственный университет (1998).

Начинал карьеру ведущим экономистом Департамента макроэкономической и финансовой статистики Министерства финансов РК (1999). Затем работал на руководящих должностях в Министерстве финансов РК (2000-2003).



Также в разные годы занимал должности советника, советника-посланник посольства РК в Турции (2006-2011), генерального консула РК в Стамбуле (09.2014 - 07.2018), чрезвычайного и полномочного посла РК в Туркменистане (08.2019 - 03.2022).



В марте 2022 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Турции.

