Политика

Токаев назначил новых послов Казахстана

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 12:05 Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 декабря 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новых послов в ряде стран, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации пресс-службы Акорды, указами главы государства:

  • Кайрат Кудайбергенович Абдрахманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Чехии. Его освободили от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Королевстве Нидерландов, постоянного представителя при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;
  • Акан Акасович Рахметуллин назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;
  • чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Королевстве Бельгия, глава представительства Казахстана при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Роман Юрьевич Василенко назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

Еще одним указом Бакыт Амангельдинович Дюсенбаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Чехии.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
