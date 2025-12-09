Токаев назначил новых послов Казахстана

Фото: akorda.kz

Сегодня, 9 декабря 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении новых послов в ряде стран, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации пресс-службы Акорды, указами главы государства: Кайрат Кудайбергенович Абдрахманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Чехии. Его освободили от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Королевстве Нидерландов, постоянного представителя при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;

назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Чехии. Его освободили от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Королевстве Нидерландов, постоянного представителя при Организации по запрещению химического оружия по совместительству; Акан Акасович Рахметуллин назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;

назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Казахстана при Организации по запрещению химического оружия по совместительству; чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Королевстве Бельгия, глава представительства Казахстана при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Роман Юрьевич Василенко назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству. Еще одним указом Бакыт Амангельдинович Дюсенбаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Чехии.

