Габидулла Оспанкулов назначен заведующим отделом госконтроля

9 декабря Касым-Жомарт Токаев назначил Габидуллу Оспанкулова заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Габидулла Оспанкулов родился 13 июля 1981 года.

В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет, в 2007 году – Казахстанско-Российский университет.

Трудовой стаж:

помощник юриста ТОО "Евразия Консалтинг" (2002);

помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан (2002-2006);

главный консультант Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2006-2009);

заведующий сектором Представительства президента Республики Казахстан в Парламенте (2009-2010);

заместитель акима города Экибастуза (03.2010-2011);

директор Департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (09.2011-03.2012);

начальник Управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки (03.2012-08.2012);

директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан (21.08.2012-08.2013);

председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан (08.2013-03.2014);

директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2016-2017);

заместитель акима Западно-Казахстанской области по социальным вопросам (17.10.2017-08.2019);

секретарь партии Nur Otan (08.2019-12.2019);

вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (12.2019-06.2020);

государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан (с 02.2021).

Кроме того, 9 декабря Касым-Жомарт Токаев назначил Канатбека Жайсанбаева своим помощником.