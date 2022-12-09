Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Габидулла Оспанкулов назначен заведующим отделом госконтроля

Габидулла Оспанкулов назначен заведующим отделом госконтроля Фото: primeminister.kz
9 декабря Касым-Жомарт Токаев назначил Габидуллу Оспанкулова заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Габидулла Оспанкулов родился 13 июля 1981 года.

В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет, в 2007 году – Казахстанско-Российский университет.

Трудовой стаж:

  • помощник юриста ТОО "Евразия Консалтинг" (2002);
  • помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан (2002-2006);
  • главный консультант Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2006-2009);
  • заведующий сектором Представительства президента Республики Казахстан в Парламенте (2009-2010);
  • заместитель акима города Экибастуза (03.2010-2011);
  • директор Департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (09.2011-03.2012);
  • начальник Управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки (03.2012-08.2012);
  • директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан (21.08.2012-08.2013);
  • председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан (08.2013-03.2014);
  • директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2016-2017);
  • заместитель акима Западно-Казахстанской области по социальным вопросам (17.10.2017-08.2019);
  • секретарь партии Nur Otan (08.2019-12.2019);
  • вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (12.2019-06.2020);
  • государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан (с 02.2021).

Кроме того, 9 декабря Касым-Жомарт Токаев назначил Канатбека Жайсанбаева своим помощником.

Читайте также

Канатбек Жайсанбаев назначен помощником президента Казахстана

Назначены послы Казахстана в Болгарии, Литве и Албании

Анастасия Московчук
АП РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Асламбек Мергалиев
Новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления