Канатбек Жайсанбаев назначен помощником президента Казахстана
Фото: akorda.kz
9 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Канатбека Жайсанбаева своим помощником, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ президента опубликовали на сайте Акорды.
"Назначить Жайсанбаева Канатбека Бахытовича помощником президента РК – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК, освободив от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в документе.
С 13 апреля 2022 года эту должность занимал Ернар Баспаев, который другим указом главы государства назначен заместителем руководителя Администрации президента РК.
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Канатбек Жайсанбаев родился 8 февраля 1980 года в Кызылорде.
Трудовой стаж:
- преподаватель Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (2000-2001);
- главный специалист администратора судов по Кызылординской области (08.2001-09.2001);
- главный специалист, главный инспектор, заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2001-2005);
- начальник Управления правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2005-2007);
- юрист ТОО "Kazakh Integrated Services" и ТОО "CNRG Capital" (2007-2008);
- заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2008-2010);
- руководитель аппарата акима Кызылординской области (2010-10.2016);
- государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан (10.2016-04.2021);
- заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (с 04.2021).
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