Канатбек Жайсанбаев назначен помощником президента Казахстана

9 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Канатбека Жайсанбаева своим помощником, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ президента опубликовали на сайте Акорды.

"Назначить Жайсанбаева Канатбека Бахытовича помощником президента РК – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК, освободив от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан", – говорится в документе.

С 13 апреля 2022 года эту должность занимал Ернар Баспаев, который другим указом главы государства назначен заместителем руководителя Администрации президента РК.

Новость по теме Габидулла Оспанкулов назначен заведующим отделом госконтроля

Канатбек Жайсанбаев родился 8 февраля 1980 года в Кызылорде.

Трудовой стаж: