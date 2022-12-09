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Какие вопросы будет курировать Алтай Кульгинов в новой должности

Какие вопросы будет курировать Алтай Кульгинов в новой должности Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов 9 декабря 2022 года обозначил приоритетные задачи перед своим новым заместителем Алтаем Кульгиновым. В правительстве он будет курировать вопросы социального блока, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте главы правительства, новый вице-премьер возьмет на контроль вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, развития культуры и спорта, туризма, государственной молодежной и семейной политики, модернизации общественного сознания, обеспечения межконфессионального и межэтнического согласия, государственного языка, демографической и миграционной политики и др.

Алихан Смаилов пожелал Алтаю Кульгинову продуктивной работы и успехов на новом посту.

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Алтай Кульгинов получил новую должность

Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави, Академию государственного управления при Президенте РК и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе "Болашак".

В разные годы работал в Агентстве по делам государственной службы, Министерстве юстиции и Администрации президента РК.

2013-2016 годы – аким Уральска.

2016-2019 годы – аким Западно-Казахстанской области.

В 2019 году был назначен акимом Астаны.

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Динара Халдарова
Астана Правительство РК Кульгинов Алтай Смаилов Алихан Казахстан
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