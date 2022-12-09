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Алтай Кульгинов получил новую должность

Алтай Кульгинов получил новую должность Фото: primeminister.kz
Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Он назначен заместителем премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года.

Трудовой стаж:

  • главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре РК (2001);
  • прокурор Управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003);
  • заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане (2003-2007);
  • начальник Управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2007-2008);
  • заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп" (2008-2010);
  • государственный инспектор отдела государственного контроля  и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (2010-2012);
  • заместитель акима Западно-Казахстанской области (02.2012-04.2013);
  • аким города Уральска (04.2013-26.03.2016);
  • аким Западно-Казахстанской области (26.03.2016-06.2019);
  • аким города Нур-Султан, Астана (06.2019-08.12.2022).

Теперь акимом Астаны является Женис Касымбек. 8 декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

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