Алтай Кульгинов получил новую должность
Фото: primeminister.kz
Экс-аким Астаны Алтай Кульгинов получил новую должность. Он назначен заместителем премьер-министра, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Акорды.
"Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.
Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года.
Трудовой стаж:
- главный специалист, исполняющий обязанности отдела кадровой работы Ц(Д)ПСиИ при Генеральной прокуратуре РК (2001);
- прокурор Управления формирования правовой статистики Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (2002-2003);
- заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по городу Астане (2003-2007);
- начальник Управления анализа и разработки подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2007-2008);
- заместитель генерального директора по правовым вопросам ТОО "Алаш Медиа Групп" (2008-2010);
- государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (2010-2012);
- заместитель акима Западно-Казахстанской области (02.2012-04.2013);
- аким города Уральска (04.2013-26.03.2016);
- аким Западно-Казахстанской области (26.03.2016-06.2019);
- аким города Нур-Султан, Астана (06.2019-08.12.2022).
Теперь акимом Астаны является Женис Касымбек. 8 декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.
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