Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

О планах по цифровизации Алматы рассказал Досаев

Интернет Фото: pixabay
Сформирован проект городского бюджета на 2023-2025 год. Аким южной столицы Ерболат Досаев с своем докладе разъяснил, как будут распределяться средства, в том числе в области цифровизации, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул аким Алматы, в настоящее время одним из ключевых критериев конкурентоспособности города является уровень его цифровизации.

"Основной проект – это внедрение "цифрового двойника" Алматы, который должен объединить все проекты Смарт Сити в одну общую платформу с развитием Единого хранилища данных. Реализация данного проекта позволит улучшить качество управления городом и качество жизни наших горожан через корректную интеграцию данных коммунальных служб, государственных органов и других частных компаний. Запуск первого этапа планируется в 2023 году, на что предусмотрено 956 млн тенге".Аким Алматы Ерболат Досаев

Также в будущем году планируется внедрение дополнительных проактивных сервисов для населения. Уделят внимание развитию экосистемы стартапов.

"Будет запущена программа по подготовке IT-специалистов, привлечения инвестиций и проведения полного пакета мероприятий на следующие три года. Благодаря этой инициативе мы ожидаем создания не менее 400 новых стартапов с оборотом за три года не менее 2 млрд тенге, более 2000 высокооплачиваемых рабочих мест в IT-индустрии и привлечения прямых инвестиций на сумму 10 млн долларов".  Аким Алматы Ерболат Досаев

 

Читайте также

100 новых троллейбусов появится в Алматы

В Алматы прошла встреча акима города с населением Медеуского района

В Экибастузе отменен режим ЧС

Ирина Мишура
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Цены на нефть рухнули до уровня прошлого года
Цены на нефть рухнули до уровня прошлого года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления