О планах по цифровизации Алматы рассказал Досаев

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Сформирован проект городского бюджета на 2023-2025 год. Аким южной столицы Ерболат Досаев с своем докладе разъяснил, как будут распределяться средства, в том числе в области цифровизации, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул аким Алматы, в настоящее время одним из ключевых критериев конкурентоспособности города является уровень его цифровизации. "Основной проект – это внедрение "цифрового двойника" Алматы, который должен объединить все проекты Смарт Сити в одну общую платформу с развитием Единого хранилища данных. Реализация данного проекта позволит улучшить качество управления городом и качество жизни наших горожан через корректную интеграцию данных коммунальных служб, государственных органов и других частных компаний. Запуск первого этапа планируется в 2023 году, на что предусмотрено 956 млн тенге". Аким Алматы Ерболат Досаев Также в будущем году планируется внедрение дополнительных проактивных сервисов для населения. Уделят внимание развитию экосистемы стартапов. "Будет запущена программа по подготовке IT-специалистов, привлечения инвестиций и проведения полного пакета мероприятий на следующие три года. Благодаря этой инициативе мы ожидаем создания не менее 400 новых стартапов с оборотом за три года не менее 2 млрд тенге, более 2000 высокооплачиваемых рабочих мест в IT-индустрии и привлечения прямых инвестиций на сумму 10 млн долларов". Аким Алматы Ерболат Досаев Читайте также 100 новых троллейбусов появится в Алматы В Алматы прошла встреча акима города с населением Медеуского района В Экибастузе отменен режим ЧС

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