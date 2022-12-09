Мошеннические кредиты: какую работу АРРФР предлагает проводить банкам для защиты заемщиков

АРРФР на портале Открытые НПА для публичного обсуждения размещен проект изменений в Правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг.

Подробнее о том, какие изменения предлагает внести Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг регулятора Александр Терентьев.



Проект разработан АРРФР в целях раскрытия банками при рекламировании своих кредитных продуктов полной информации о займах и об ответственности заемщиков за несвоевременное исполнение своих обязательств по кредиту, а также усиления работы со стороны банков по своевременному реагированию на факты оформления фиктивных займов мошенническим способом.

Регулятором предлагается, чтобы в своей рекламе банки сообщали о последствиях, которые грозят заемщику в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа. Помимо того, что у должника будет испорчена кредитная история, банки вправе начислить неустойку: штраф, пеню, передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству, обратиться с иском в суд и другое.

Отдельный блок поправок посвящен мероприятиям, направленным на защиту заемщиков и связанным с оформлением банковских займов мошенническим способом.

"Мошенники активно используют современные технологии и элементы социальной инженерии, чтобы обманным путем завладеть персональными и платежными данными граждан. Таким образом они могут получить доступ к банковским приложениям казахстанцев и оформить на них "чужие" кредиты".

В проекте указывается, что при установлении фактов оформления банковских займов мошенническим способом на третьих лиц либо под воздействием третьих лиц на банковских клиентов финансовые институты должны взаимодействовать с правоохранительными органами для выявления виновных лиц.

Для защиты заемщиков, пострадавших от мошенников, регулятором предлагается внести следующие изменения в законодательство: приостановление начисления банком вознаграждения по займу и прекращение претензионно-исковой работы не позднее трех календарных дней при внесении правоохранительными органами представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения;

принятие банком решения о списании задолженности клиента и внесение корректировок в кредитную историю клиента по решению суда, подтверждающего факт неполучения клиентом займа.

Таким образом, поправки позволят приостанавливать взыскание долга в период проведения правоохранительными органами следственных мероприятий, а также будут способствовать урегулированию фиктивной задолженности, оформленной на заемщиков банков второго уровня.





"Отмечу, что проект изменений в Правила предоставления банковских услуг будет находиться на публичном рассмотрении до 14 декабря 2022 года".