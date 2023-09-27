В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки

АРРФР подготовило изменения и дополнения в Правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается указывать размер вознаграждения и годовой эффективной ставки вознаграждения с учетом верхнего и нижнего диапазона по каждому виду банковского займа и вклада, а также сообщать об ответственности должников при неисполнении ими обязательств по займу.

Как считают в агентстве, это будет способствовать полноте и прозрачности предлагаемых банками услуг, и правильному восприятию клиентами информации о полной стоимости продукта. Также диапазон ставок будет указан по каждому виду банковского займа или вклада, что исключит возможность указания в рекламе ставки вознаграждения от минимального до максимального показателя (к примеру, от 1% до 56%).

"Для полноценного понимания потребителями всех рисков предлагается в рекламе сообщать об ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по займу в части принимаемых банками мерах по взысканию просроченной задолженности", - пояснили в АРРФР.

Кроме того, в правила добавлено, что распространение рекламы о банковских услугах осуществляется в соответствии с требованиями законов о рекламе, о банках, а также следующими требованиями:

реклама является достоверной, распознаваемой без специальных знаний или применения специальных средств непосредственно в момент ее представления;

в рекламе, за исключением рекламы на радио, указываются номер лицензии банка и наименование органа, выдавшего лицензию;

ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальная стоимость) указываются в рекламе банковских займов и вкладов (за исключением межбанковских), в случае указания размера вознаграждения по банковским займам и вкладам.

При этом реклама банковских займов независимо от формы или используемого средства ее распространения или размещения обеспечивается сопровождающим сообщением об ответственности заемщика – физического лица в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа.

В сообщении указываются сведения о правах банка по:

начислению неустойки (штрафа, пени);

обращению взыскания на деньги, имеющиеся на банковских счетах заемщика;

передаче задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству;

обращению с иском в суд и иные сведения, предусмотренные внутренними документами банка.

Также предусматривается, что банк до заключения договора банковского займа уведомляет клиента о поступлении заявления о предоставлении банковского займа путем направления сообщения либо звонка на абонентский номер устройства сотовой связи с запросом подтверждения от клиента.

Банк имеет основания на заключение договора банковского займа только в случае подтверждения клиентом информации о направлении заявления о предоставлении банковского займа.

При этом еще до заключения договора банковского вклада или договора банковского счета, помимо необходимых сведений и документов, банк должен представить клиенту в письменной форме информацию об условиях договора банковского вклада или счета.

"Ознакомление клиента-физического лица с информацией совершается путем подписания клиентом-физическим лицом информации", - говорится в дополнении.

Подготовлены поправки и в части взаимодействия банка с заемщиком, имеющим просрочку.

Так, говорится, что взаимодействие банка с заемщиком, имеющим просроченную задолженность, или его представителем, либо третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа, осуществляется:



с 8.00 до 21.00 часов в будние дни по времени места жительства либо места нахождения заемщика, либо места регистрации заемщика, если иной период взаимодействия из предложенного банком в пределах указанного в настоящем подпункте периода времени не определен заемщиком при личном обращении в банк;

не более трех раз в неделю и не более одного раза в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни при личном контакте по инициативе банка по месту жительства или месту нахождения, или месту регистрации заемщика, или в помещении банка (филиала) по месту его нахождения;

не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни посредством телефонных переговоров по инициативе банка;

с фиксацией процесса взаимодействия с помощью средств аудио- или видеотехники с аудиофиксацией.

При этом банк хранит материалы аудио- и видеозаписи в течение шести месяцев с даты взаимодействия с заемщиком, его представителем, или третьим лицом.

Вместе с тем оговаривается, что взаимодействие банка с третьим лицом, не являющимся заемщиком, допускается для установления места нахождения или контактных данных заемщика при наличии такого условия в договоре банковского займа, заключенном с заемщиком.

Также предлагается сократить срок проведения процедуры реабилитации с 5 до 2 лет. Как считают в агентстве, эта поправка будет способствовать урегулированию проблемной задолженности перед банком.

Как отмечают в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, проект разработан в целях усиления защиты прав заемщиков, а именно:

полноценного понимания потребителями финансовых услуг о стоимости финансовых услуг и об ответственности и рисках, в случае несвоевременного возврата займа;

противодействия кредитному мошенничеству, путем установления требований к банкам по уведомлению клиента о поступлении заявки на получение кредита;

информирования потребителей финансовых услуг о существенных условиях договора банковского счета и банковского вклада, путем предоставления памятки;

утверждения формы уведомления банка при наступлении просрочки исполнения обязательств по договору банковского займа;

введения альтернативных каналов предоставления письменных ответов клиентам банка и установления сроков рассмотрения обращений клиентов банка.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 октября.

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