Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области

8 декабря в Актюбинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на автодороге Самара – Шымкент: погиб трехлетний мальчик, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального ДП, водитель Тoyota Сamry двигалась со стороны Хромтау в направлении села Карабутак Айтекебийского района.

"Не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание автомашины в кювет. Водитель была доставлена в больницу Айтекебийского района, а 3-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте". Пресс-служба ДП Актюбинской области

В пресс-службе отметили, что назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Также сказано, что начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").

7 декабря двое детей и бабушка погибли при пожаре в Алматинской области.

