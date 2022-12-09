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Казахстанским банкам разрешили проводить операции по платежным картам "Мир"

Казахстанским банкам разрешили осуществлять операции по платежным картам системы "Мир" Фото: mironline.ru
Казахстанским банкам разрешили осуществлять операции по платежным картами системы "Мир". Об этом корреспонденту Zakon.kz 9 декабря 2022 года сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В агентстве уточнили, что 8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC).

"В (письме. - Прим. ред.) американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно - гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность".Пресс-служба АРРФР РК

При этом, в письме отмечается, что "операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций".

"Для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы "Мир" на территории Республики Казахстан Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка проведена встреча с представителями казахстанских банков".Пресс-служба АРРФР РК

Таким образом, как подчеркнули в агентстве, "казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц".

"При этом решение о подключении к системе "Мир" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков".Пресс-служба АРРФР РК

21 сентября 2022 года стало известно, что несколько казахстанских банков ограничили операции с платежными картами системы "Мир".

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