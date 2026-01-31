#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.02
597.27
6.59
События

АРРФР инициировало проверку трансграничных операций банков

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 14:02 Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана инициировало проверку международных операций ряда банков, сообщает Zakon.kz.

В агентстве заявили, что участие в проверках также примут Нацбанк и АФМ.


"В связи с поступающими запросами средств массовой информации по вопросам трансграничных операций отдельных банков Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщает следующее. Для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального Банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу", – говорится в сообщении ведомства.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
АРРФР выдало лицензию новому банку
13:18, 25 июня 2025
АРРФР выдало лицензию новому банку
Каким будет новый закон о банках: в АРРФР озвучили основные направления
11:29, 14 апреля 2025
Каким будет новый закон о банках: в АРРФР озвучили основные направления
АРРФР выдало банковскую лицензию АО "KMF Банк"
13:58, 12 августа 2025
АРРФР выдало банковскую лицензию АО "KMF Банк"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В очном противостоянии казахстанцев в КХЛ победу одержал защитник "Автомобилиста"
14:22, Сегодня
В очном противостоянии казахстанцев в КХЛ победу одержал защитник "Автомобилиста"
"Иртыш" заключил соглашение с белорусским полузащитником
14:00, Сегодня
"Иртыш" заключил соглашение с белорусским полузащитником
Голкипер сборной Казахстана помог клубу ВХЛ завоевать нужные очки в чемпионате
13:16, Сегодня
Голкипер сборной Казахстана помог клубу ВХЛ завоевать нужные очки в чемпионате
Клуб РПЛ настроен подписать экс-лидера "Кайрата"
12:31, Сегодня
Клуб РПЛ настроен подписать экс-лидера "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: