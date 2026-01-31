АРРФР инициировало проверку трансграничных операций банков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана инициировало проверку международных операций ряда банков, сообщает Zakon.kz.

В агентстве заявили, что участие в проверках также примут Нацбанк и АФМ.





"В связи с поступающими запросами средств массовой информации по вопросам трансграничных операций отдельных банков Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщает следующее. Для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального Банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу", – говорится в сообщении ведомства.