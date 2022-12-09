Мы не просто минимизируем коррупцию в Вооруженных силах, а устраняем ее - генерал

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. Казахстан первым на постсоветском пространстве принял закон о борьбе с коррупцией. Как это негативное явление искореняют в армии, рассказал в интервью журналисту Zakon.kz замминистра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

- Султан Буркутбаевич, кто в Министерстве обороны курирует вопросы борьбы с коррупцией, и каковы приоритеты этой работы?



- В нашем ведомстве в составе Главного управления военной полиции функционирует управление по противодействию коррупции. Также создана аналогичная комиссия, в которую входят руководители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба. Такие комиссии сформированы и во всех гарнизонах, где дислоцируются воинские части Вооруженных сил.

Главным в их деятельности является принятие превентивных мер. Это антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, соблюдение антикоррупционных стандартов и ограничений, предотвращение и разрешение конфликтов интересов, формирование антикоррупционной культуры.

В этом году мы сделали акцент не столько не выявлении коррупционных действий, сколько на их предупреждении, причем на ранней стадии. Как болезнь легче предотвратить, чем лечить, так и с коррупцией: эффективнее просчитать коррупционные риски, в самом начале разглядеть их признаки и не допускать нарушений законности, чем потом разбираться с последствиями.

- И каковы результаты?

- Чтобы не ошибиться, давайте я приведу вам данные, которые мы получили из Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

В этом году по сравнению с прошлым годом количество коррупционных преступлений в Вооруженных силах снизилось на 44%. Это очень хороший показатель, он достигнут благодаря большой комплексной работе. Только всевозможных профилактических мероприятий проведено более 12 тысяч. Свыше 300 совещаний проведено совместно с правоохранительными и специальными органами.

Я уж не говорю о правках, которые были внесены в соответствующие законы. Словом, работа по искоренению коррупции идет буквально по всем направлениям. Мы нацелены на то, чтобы в полной мере реализовать поручения президента, который постоянно напоминает всем госорганам и в целом нашему обществу о необходимости жесткой и эффективной борьбы с коррупцией.

- А какие изменения были внесены в законодательство, что поменялось для военных?

- В апреле этого года закон о воинской службе и статусе военнослужащих был дополнен нормами, предусматривающими проступки, которые дискредитируют воинскую службу. Если, к примеру, военнослужащий будет уличен в таких делах, то его уволят по отрицательным мотивам и он не сможет больше поступить на воинскую службу.

К дискредитирующим проступкам относятся не только те, которые связаны непосредственно с исполнением воинских обязанностей, но и те, которые подрывают в глазах граждан авторитет воинской службы. Это может быть использование служебного положения в личных корыстных целях или занятие любыми видами предпринимательской деятельности, в том числе коммерческим посредничеством, если это не входит в их должностные и специальные обязанности. Или получение вознаграждения за оказание каких-то услуг с использованием служебного положения и так далее.

Думаю, ужесточение антикоррупционного закона действительно преградит путь тем, кто склонен к коррупционным проявлениям.

- Говорят, коррупция среди военных особенно сильно проявляется во время призыва. Имеют ли под собой почву такого рода слухи?

- Отрицать, что этого не было, не могу. Раньше неоднократно происходили так называемые нештатные ситуации, связанные с коррупцией в период призывных кампаний. Да вы и сами это знаете, потому что каждый подобный выявленный факт обязательно озвучивается в новостных сайтах и телеканалах.

Но хочу отметить, что в ходе нынешнего осеннего призыва коррупционных правонарушений на призывных пунктах не было допущено. Это тоже результат большой комплексной работы. Органы военной полиции каждый день ведут контроль за призывом солдат. Недавно армейские ряды пополнили около восьми тысяч новобранцев, и, надеюсь, никто из них не столкнулся с коррупционными проявлениями, иначе бы сразу поступили сигналы, ведь во время призывной кампании проводятся встречи не только с самими призывниками, но и их родителями, а они вряд ли будут молчать, если увидят какие-либо нарушения. И главное, весь ход призыва контролируется и мониторится со стороны правоохранительных и специальных органов.

И еще один очень важный момент. Огромную роль в предупреждении коррупционных проявлений играет цифровизация. В реестр государственных услуг включены вопросы по предоставлению отсрочки и освобождения от призыва, которые, как мы знаем, являются наиболее коррупциогенными. Так вот, сейчас эти услуги предоставляются через портал электронного правительства, что тоже сильно снизили риски коррупции. Теперь уже между собой не договоришься, электронная система не даст это сделать.

Надо понимать, что от нас требуется не минимизация коррупции, а устранение ее в Вооруженных силах страны. Каждый факт коррупции в армии – это продажность, прежде всего, своих личных принципов, чести и достоинства, нарушение военной присяги, предательство интересов воинской службы, народа и государства в целом. Коррупция является одним из самых главных разрушающих факторов основ любого государства, она угрожает стабильности общества и национальной безопасности. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем нашу работу совместно с правоохранительными и специальными органами и общественными институтами.