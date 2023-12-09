9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря. Этот день был установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году с целью повышения осведомленности о проблеме коррупции и мобилизации усилий международного сообщества для борьбы с этим явлением, сообщает Zakon.kz.

Коррупция — это явление, которое охватывает различные области жизни, включая политику, бизнес, образование и другие сферы. Она подрывает доверие общества к институтам, ущемляет развитие и приводит к неравенству. Международный день борьбы с коррупцией предоставляет возможность странам, правительствам, организациям и гражданам единодушно высказать свою позицию против коррупции и обменяться опытом и идеями в этой области.

В 2023 году отмечается двадцатая годовщина принятия Конвенции ООН против коррупции, которая является эффективным и действенным инструментом борьбы с этим злом. Целью учреждения этого Международного дня, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, было углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.

Основной задачей этого дня является привлечение внимания общественности к проблеме коррупции, а также стимулирование мер по ее предотвращению и борьбе с ней на глобальном и национальном уровнях.

По данным ranking.kz, в индексе восприятия коррупции (ИВК) Transparency International за 2022 год Казахстан занял 101-е место среди 180 стран и набрал лишь 36 баллов, против 37 баллов в 2021-м.

Соседствующие с РК страны — это, к примеру, Танзания (38 баллов) и Малави (34 балла). В индексе используется шкала от 0 до 100, где 0 соответствует крайне высокому уровню коррупции, а 100 — крайне низкому.