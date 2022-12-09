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Началось выступление Токаева на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Началось выступление Токаева на заседании Высшего Евразийского экономического совета Фото: akorda.kz
9 декабря в Бишкеке началось выступление Касым-Жомарта Токаева на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает Zakon.kz.

Новые геополитические и экономические вызовы

Традиционно на наших декабрьских встречах мы подводим итоги совместной работы и определяем задачи на предстоящий период. Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими и экономическими вызовами. 

Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм.

Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиардов долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.

Прогнозы международных организаций неутешительны

Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. 

Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Все это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан.

Санкционные ограничения

Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств –  членов ЕАЭС.

Поэтому Комиссии и правительствам наших стран следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения их влияния этих санкционных ограничений.

Теперь важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения. Речь идет о Вьетнаме, Сербии и Иране. Важно ускорить работу по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией и Израилем. Об этом я говорю уже не в первый раз и желательно конечно же совместными усилиями продолжить эту работу.

Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей "евразийской пятерки". Теперь важно не затягивать этот процесс".

Обеспечение свободного транзита товаров по территории государств – членов ЕАЭС

Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа "четырех свобод". Одной из них является свобода перемещения товаров.

Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию.

Такие ограничения не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС. А самое главное – они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаем, необходимо ускорить вступление в силу Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. 

Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным Соглашением, значительно расширит предпринимательский и транспортно-транзитный потенциал экономического Союза. Полагаю, скорая ратификация данного Соглашения будет способствовать решению данной проблемы".

Стратегия развития евразийской экономической интеграции

В 2020 году мы приняли Стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Сегодня правительства наших стран совместно с Комиссией работают над ее реализацией. Конечно, данный процесс идет не так быстро, как это было задумано изначально. На это есть объективные причины. Отдельные вопросы крайне чувствительны для сторон. 

Прагматизм и детальная проработка каждого шага должны превалировать над стремлением уложиться в запланированные сроки. Считаю абсолютно правильным подходить к реализации Стратегии поэтапно, с учетом национальных интересов всех стран-участниц. Полагаем, что в подготовке новой Стратегии развития ЕАЭС нет необходимости, тем более нет необходимости ограничивать права национальных правительств.

Институциональная и содержательная части Договора – обеспечивают тонкий, деликатный баланс национальных и наднациональных компетенций, представляя собой, по сути, добрую волю и экономический прагматизм всех Сторон. Уже более 8-ми лет участники Союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов.

Мы делегировали отдельные права Евразийской экономической Комиссии, Евразийскому Суду, Евразийскому Банку развития. Создаем Евразийскую Перестраховочную организацию. Все это время гарантией нашего долгосрочного сотрудничества является паритетность и сбалансированность интересов Сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ Договора о ЕАЭС.

Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции

Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств – участников Союза и конечно же с учетом национальных интересов нашей страны.

Наши народы и, конечно, народ Казахстана, наши предприниматели должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции.  Нас беспокоит "пробуксовка" процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке Союза.  Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира.

Развитие IT технологии и инноваций

Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT технологии и инноваций. Успешно функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

Считаю, что можно было использовать этот опыт для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача, как Союза, стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистемы, финтеха. Это задача вполне выполнима. Тем более Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Призываем страны-участницы усилить работу в этом направлении.

Требует активизации и вопрос трудовой миграции. Текущие вызовы еще более отчетливо подчёркивают значимость данной сферы. Важно не стоять на месте, предлагать новые подходы. В том числе в части поиска работы, упрощения процедур трудоустройства, предоставления социальных гарантий трудовым мигрантам и их семьям. Граждане должны чувствовать на себе реальную пользу интеграционного проекта.

Еще одна сфера – туризм. Здесь у Союза колоссальный потенциал, нам доступны все виды туризма. Давайте создавать условия, продвигать интеграцию, в том числе между людьми. Полагаю, Комиссия совместно с Правительствами могла бы проработать предметные и реалистичные проекты в этой сфере.

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