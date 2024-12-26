Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Фото: akorda.kz
26 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Ленинградской области, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян (по видеоконференцсвязи), президент республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"На мероприятии обсудили основные задачи и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Участники саммита обменялись мнениями по актуальным вопросам и отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС", – сообщили в Акорде.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург 25 декабря. В тот же день он принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ.
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