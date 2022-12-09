Антикор и Комиссия по правам человека обсудили ряд вопросов с международными экспертами

В Международный день борьбы с коррупцией и в канун Дня прав человека в Алматы проведен международный круглый стол "Борьба с коррупцией - необходимое условие обеспечения прав человека".

Мероприятие прошло с участием руководства Антикоррупционной службы, Комиссии, зарубежных экспертов, представителей дипломатических представительств, международных организаций, академического сообщества, акимата города и других государственных органов.





Фото: пресс-служба акимата Алматы



Открывая круглый стол, председатель Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов отметил, что антикоррупционная политика Казахстана продолжает совершенствоваться на основе передовых международных стандартов.

"Учитывая важность международной интеграции, Казахстан присоединился к основным международным конвенциям в сфере противодействия коррупции и отмывания доходов, Стамбульскому плану действий по борьбе против коррупции ОЭСР и вступил в ГРЕКО. Присоединение к международным документам позволит усилить антикоррупционные инструменты по возврату активов и выдаче коррупционеров", – озвучил председатель агентства Олжас Бектенов.

В ходе встречи участники обратили внимание на взаимосвязанность борьбы с коррупцией с соблюдением прав человека и отметили Концепцию антикоррупционной политики, которая обозначила четкий план действий в противодействии коррупции и легитимизации прав человека.

"Коррупция является серьезной преградой на пути к реализации прав человека꞉ гражданских, политических, экономических, социальных и культурных. Она нарушает основные правозащитные принципы прозрачности, подотчетности, недискриминации и значимого участия во всех аспектах жизни сообщества. В этой связи меры по борьбе с коррупцией должны соответствовать нормам в области прав человека, иначе они не будут легитимными", – подчеркнул председатель Комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан Игорь Рогов.





Фото: пресс-служба акимата Алматы



О международных механизмах в области прав человека рассказала уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

Также в рамках круглого стола представители США, Франции, Грузии и ряда других стран поделились опытом борьбы с коррупцией.





Фото: пресс-служба акимата Алматы



По итогам круглого стола были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с зарубежными партнерами и определены направления дальнейшего развития антикоррупционной политики страны.