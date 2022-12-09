16 лет тюрьмы получил акмолинец за неоднократное изнасилование своей дочери

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области вынесен приговор в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в неоднократном изнасиловании родной дочери. На момент совершения преступлений девочке было 17 лет, сообщает Zakon.kz.

Впервые отец надругался над подростком в августе 2020 года: возвращаясь от родственников, мужчина совершил насильственный половой акт прямо в салоне автомашины.

Испуганная девочка побоялась и постеснялась рассказать матери об инциденте, а оставшись безнаказанным, отец впоследствии еще дважды повторил свои чудовищные действия. Спустя три месяца, в ноябре, девочка рассказала о произошедшем матери, а та в свою очередь сообщила в полицию.



Следователями было начато досудебное производство по ст. 120 ч. 3 УК РК ("Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней").

"В рамках расследования были изучены и проверены показания потерпевшей и подозреваемого, проведены судебно-медицинские и судебные психолого-психиатрические экспертизы, проведены проверка и уточнение показаний девочки на месте происшествия, депонирование показаний". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Подсудимый свою вину признал частично, однако собранные следователями факты полностью доказали его вину в совершении чудовищного преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также принято решение взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере трех миллионов тенге.



