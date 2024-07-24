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Отца осудили за изнасилование дочерей в Алматинской области

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:52 Фото: Zakon.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, которого обвинили в развратных действиях и изнасиловании двоих несовершеннолетних дочерей, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, с 2010 по 2023 год подсудимый неоднократно совершал в отношении своих малолетней и несовершеннолетней дочерей развратные действия без применения насилия, неоднократные иные действия сексуального характера с применением насилия, изнасилование с использованием их беспомощного состояния и угрозой убийством.

Дело рассматривалось в закрытом формате, так как ряд обстоятельств не могут быть оглашены.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

Отметим, что отец не признал вину.

"Приговором суда Ц. признан виновным по ст. 121 ч. 4, ст. 120 ч. 3-1 п. 2) УК в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений и с учетом отсутствия смягчающих и отягчающих уголовную ответственность обстоятельств ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы". Пресс-служба СМУС Алматинской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

28 мая 2023 года две жительницы Алматинской области заявили, что отец насиловал их на протяжении 10-ти лет. О вопиющем случае стало известно из соцсетей. 29 мая 2023 года мужчину задержали. 19 июля 2023 года стали известны подробности уголовного дела.

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