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Объявлен состав сборной Казахстана по хоккею на Кубок Первого канала

Хоккей Состав Сборной РК Фото: Instagram/shaiba.kz
Мужская сборная Казахстана по хоккею определилась с составом на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве. В этом списке нет ни одного натурализованного легионера, который ранее выступал под флагом Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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В состав главной хоккейной дружины страны вошли 27 игроков, из них 24 полевых и 3 вратаря. 

Вратари: Никита Бояркин ("Барыс"), Юргис Дубинскас ("Номад") и Денис Каратаев ("Сарыарка").

Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Самат Данияр, Егор Шалапов (все "Барыс"), Леонид Метальников ("Адмирал"), Алексей Маклюков и Валерий Орехов (оба "Металлург"), Эмиль Нургалиев ("Номад"), Кирилл Полохов ("Арлан").


Хоккей Состав Москва

Фото: Instagram/nikitamikhailis

Нападающие: Алихан Асетов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Антон Сагадеев, Кирилл Савицкий, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков и Дмитрий Шевченко (все – "Барыс"), Павел Акользин ("Металлург"), Александр Борисевич ("Сарыарка"), Артем Лихотников ("Арлан"), Максим Мухаметов ("Номад"), Кирилл Панюков ("Ак Барс"), Роман Старченко ("Спартак").

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря в Москве. В нем также примут участие сборные России и Беларуси. Казахстанскую дружину на этом турнире возглавит тренерский штаб во главе с Андреем Скабелка. 

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Куандык Шынасилов
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