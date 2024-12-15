#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
547.88
5.06
Спорт

Сборные по хоккею Казахстана и России встретились на Кубке Первого канала

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 18:44 Фото: Instagram/russiahockey
Сборная Казахстана по хоккею сыграла со сборной России до 25 лет на Кубке Первого канала, сообщает Zakon.kz.

Матч завершился победой России со счетом 3:1. На 2-й минуте Андрей Буяльский вывел сборную Казахстана вперед, однако затем россияне забросили три шайбы и довели дело до победы: отличились Максим Соркин (11-я), Василий Глотов (24-я) и Илья Сафонов (60-я).

Таким образом, сборная России набрала восемь очков и досрочно гарантировала себе первое место. Сборная Казахстана на этом турнире потерпела три поражения и не смогла набрать ни одного очка.


Ранее сборная мира уверенно победила сборную Казахстана на элитном турнире по хоккею.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Дьокереш довел снайперский счет до 61 гола в 2024 году
Спорт
11:10, Сегодня
Дьокереш довел снайперский счет до 61 гола в 2024 году
"Реал" упустил победу и потерял шанс возглавить таблицу Ли Лиги
Спорт
10:37, Сегодня
"Реал" упустил победу и потерял шанс возглавить таблицу Ли Лиги
"Вашингтон" победил "Баффало" с дублем Уилсона в матче НХЛ
Спорт
09:18, Сегодня
"Вашингтон" победил "Баффало" с дублем Уилсона в матче НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: