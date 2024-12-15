Сборные по хоккею Казахстана и России встретились на Кубке Первого канала

Сборная Казахстана по хоккею сыграла со сборной России до 25 лет на Кубке Первого канала, сообщает Zakon.kz.

Матч завершился победой России со счетом 3:1. На 2-й минуте Андрей Буяльский вывел сборную Казахстана вперед, однако затем россияне забросили три шайбы и довели дело до победы: отличились Максим Соркин (11-я), Василий Глотов (24-я) и Илья Сафонов (60-я).

Таким образом, сборная России набрала восемь очков и досрочно гарантировала себе первое место. Сборная Казахстана на этом турнире потерпела три поражения и не смогла набрать ни одного очка.





Ранее сборная мира уверенно победила сборную Казахстана на элитном турнире по хоккею.