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Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи – Токаев

Интеграционные процессы, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 9 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета подчеркнул, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции, сообщает Zakon.kz.
Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств – участников Союза и конечно же с учетом национальных интересов нашей страны.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев сказал, что наши народы и, конечно, народ Казахстана, наши предприниматели должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции. Нас беспокоит "пробуксовка" процессов на определенных направлениях.

В частности, по его словам, речь идет о цифровой повестке Союза.

Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в стране предоставляются в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT технологии и инноваций. Успешно функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

Президент Казахстана считает, что можно было использовать этот опыт для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба.

Наша задача, как Союза, стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистемы, финтеха. Это задача вполне выполнима. Тем более Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Призываем страны-участницы усилить работу в этом направлении".  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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ЕАЭС Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан
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