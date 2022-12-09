Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи – Токаев

Касым-Жомарт Токаев 9 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета подчеркнул, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции, сообщает Zakon.kz.

Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств – участников Союза и конечно же с учетом национальных интересов нашей страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев сказал, что наши народы и, конечно, народ Казахстана, наши предприниматели должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции. Нас беспокоит "пробуксовка" процессов на определенных направлениях.

В частности, по его словам, речь идет о цифровой повестке Союза.

Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН Казахстан входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в стране предоставляются в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT технологии и инноваций. Успешно функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

Президент Казахстана считает, что можно было использовать этот опыт для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба.