#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
514.93
536.04
5.18
События

Перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов рассмотрели главы ВЕЭС

Перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов рассмотрели главы ВЕЭС, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 19:03 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 26 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в мероприятии также участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян (по видеоконференцсвязи), президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Видеообращение к участникам саммита направил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

"Были рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза и перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов", – говорится в сообщении.

По итогам заседания ВЕЭС главами делегаций был подписан ряд документов.

Ранее сообщалось, что 26 декабря Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Ленинградской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Вайнеру Мейирхану Шерниязову отказали в досрочном освобождении
События
19:10, Сегодня
Вайнеру Мейирхану Шерниязову отказали в досрочном освобождении
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в предновогодние выходные
События
18:47, Сегодня
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в предновогодние выходные
Снег и метель: какая погода ждет казахстанцев 27 декабря
События
18:14, Сегодня
Снег и метель: какая погода ждет казахстанцев 27 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: