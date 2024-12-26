Перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов рассмотрели главы ВЕЭС

Президент Касым-Жомарт Токаев 26 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, в мероприятии также участвовали президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян (по видеоконференцсвязи), президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Видеообращение к участникам саммита направил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.



"Были рассмотрены актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза и перспективы дальнейшего развития интеграционных процессов", – говорится в сообщении.

По итогам заседания ВЕЭС главами делегаций был подписан ряд документов.

Ранее сообщалось, что 26 декабря Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Ленинградской области.

