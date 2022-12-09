Ералы Тугжанов: Развитие женского предпринимательства — одно из приоритетных направлений

Сегодня, 9 декабря, состоялась встреча акима Актюбинской области Ералы Тугжанова с членами Совета деловых женщин при региональной Палате предпринимателей.

Мероприятие началось с осмотра выставки сельскохозяйственной продукции. Свою продукцию здесь представили сельские предпринимательницы. Они выпускают полуфабрикаты, колбасные, кисло-молочные, хлебобулочные изделия, занимаются птицеводством, шьют приданое для невест.



Глава региона выразил уверенность, что стартовавший в регионе проект "Ауыл аманаты" значительно пополнит ряды актюбинских предпринимательниц женщинами из села.



"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил "всячески поддерживать бизнес, а тех, кто препятствует его развитию, – наказывать". В целях поддержки сферы предпринимательства государством внедрены новые программы и принимаются активные меры. Сегодня в разрезе регионов Актюбинская область занимает 1 место по количеству субъектов предпринимательства, получивших поддержку государства, в том числе 1975 предпринимательниц поддержаны в рамках Нацпроекта. 22 получили безвозмездные гранты на сумму 78,5 млн. тенге, и в настоящее время успешно развивают бизнес в различных сферах", - отметил Ералы Тугжанов.





Фото: пресс-служба акима Актюбинской области



В целом, благодаря мерам государственной поддержки количество зарегистрированных субъектов МСБ в регионе увеличилось на 17,3%, достигнув 87 тысячи субъектов. Работой данная сфера обеспечивает 166 тысяч человек.

"Все это - результаты нашей совместной работы. Сегодня мы все чаще слышим о женщинах, которые активно развивают собственный бизнес и участвуют в общественных процессах. Развитие женского предпринимательства является важной мерой достижения полной реализации экономического потенциала страны. Отрадно, что в нашей области 40 тысячами или 45,8% зарегистрированных субъектов МСБ руководят женщины. По сравнению с прошлым годом, количество предпринимательниц увеличилось на 10 тысяч", - подчеркнул аким области.

Встреча прошла в формате свободного диалога. Участники смогли озвучить волнующие их вопросы. В частности, учредитель коррекционного детского сада для детей с особыми потребностями Алия Умирзакова отметила необходимость увеличения количества коррекционных детских садов в г. Актобе.



"Это актуальный вопрос. Созданию условий для инклюзивного образования уделяется особое внимание. В рамках государственной программы развития территории области на 2021-2025 годы, планируется открыть новый специальный коррекционный детский сад в Актобе с охватом 300 детей, а также 44 коррекционные группы в общеобластных детских садах. Работа в данном направлении будет продолжена", - заверил глава области.





Фото: пресс-служба акима Актюбинской области



В завершение мероприятия Ералы Тугжанов выразил участницам встречи благодарность за большой вклад в развитие родного края, и вручил предпринимательницам, развивающим бизнес в сельской местности, Почетные грамоты.