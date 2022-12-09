Казахстан привлечет международных экспертов для оценки деятельности "АрселорМиттал Темиртау"

В период проведения оценки "АрселорМиттал Темиртау" обязуется сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии, сообщает Zakon.kz.

9 декабря премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом.

Алихан Смаилов высказал серьезную обеспокоенность состоянием безопасности на предприятии "АрселорМиттал Темиртау".

Виджай Гоял выразил искренние соболезнования в связи с трагическими случаями, приведшими к гибели людей, и признал ответственность АМТ за обеспечение безопасности своих сотрудников. 8 декабря стало известно о том, что рабочий предприятия погиб на коксохимическом производстве.

"Он подтвердил решимость ArcelorMittal продолжать работу по улучшению производственной безопасности и пообещал полную поддержку со стороны компании семьям погибших. Виджай Гоял также подчеркнул, что руководство АМТ готово оказывать полное содействие текущим расследованиям Генеральной прокуратуры". Пресс-служба премьер-министра РК

По итогам встречи Министерство индустрии и инфраструктурного развития и АМТ подписали меморандум, по которому казахстанская сторона привлечет международных экспертов для оценки деятельности компании.





Фото: пресс-служба премьер-министра РК



На период проведения оценки АМТ обязуется сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.