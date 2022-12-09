Казахстан привлечет международных экспертов для оценки деятельности "АрселорМиттал Темиртау"
9 декабря премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом.
Алихан Смаилов высказал серьезную обеспокоенность состоянием безопасности на предприятии "АрселорМиттал Темиртау".
Виджай Гоял выразил искренние соболезнования в связи с трагическими случаями, приведшими к гибели людей, и признал ответственность АМТ за обеспечение безопасности своих сотрудников. 8 декабря стало известно о том, что рабочий предприятия погиб на коксохимическом производстве.
"Он подтвердил решимость ArcelorMittal продолжать работу по улучшению производственной безопасности и пообещал полную поддержку со стороны компании семьям погибших. Виджай Гоял также подчеркнул, что руководство АМТ готово оказывать полное содействие текущим расследованиям Генеральной прокуратуры".Пресс-служба премьер-министра РК
По итогам встречи Министерство индустрии и инфраструктурного развития и АМТ подписали меморандум, по которому казахстанская сторона привлечет международных экспертов для оценки деятельности компании.
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
На период проведения оценки АМТ обязуется сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.