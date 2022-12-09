В Алматы будут установлены сейсмостанции для раннего оповещения населения о землетрясении

Одним из главных направлений в развитии южного мегаполиса является программа "Безопасный город". Депутаты маслихата намерены в ближайшие три года продолжить ее разработку и подкрепить бюджетным финансированием, сообщает Zakon.kz.

При утверждении трехлетнего проекта бюджета города депутаты маслихата в рамках программы "Безопасный город" запланировали на 2023 год открытие сервисных центров полиции в семи районах города. Такой пример уже существует – пилотный проект успешно реализован в Алатауском районе.



Учитывая, что южный мегаполис находится в сейсмической зоне, депутатами принято решение установить 17 сейсмостанций, предназначенных для раннего оповещения населения о приближающихся землетрясениях. Эта система также будет внедрена в следующем году.

Параллельно будут проводиться работы по освещению улиц города. В этот блок входят 550 участков. Также в бюджете на следующий год предусмотрены средства на развитие спорта, туристической инфраструктуры, культуры и другие приоритетные направления.

Кроме того, в соответствии с действующей системой государственного планирования актуализирован План развития города Алматы на 2021-2025 годы. Он включает в себя 117 индикаторов с путями достижения по семи приоритетным направлениям, которые были сегодня рассмотрены и утверждены депутатами маслихата. По их мнению, все они нацелены на создание комфортной, инклюзивной и безопасной городской среды с диверсифицированной и устойчивой экономикой.

Наряду с этим по проекту продлен договор государственно-частного партнерства дополнительно на пять лет, то есть по 2027 год включительно, а также увеличены государственные обязательства по выплате компенсации операционных затрат и вознаграждения за управление. В деятельность диспетчеризации входят разработка схем, графиков движения маршрутов, проведение контроля и анализа работы общественного транспорта на маршрутах города.

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В повестке дня стоят и проблемные вопросы по оформлению прав на недвижимое имущество. Для их решения планируется создать комиссию, которая будет рассматривать вопросы по оформлению недвижимости, построенной без соответствующих разрешительных документов. Такая комиссия будет действовать при местном исполнительном органе. Утверждаемые территории будут рассматриваться комиссией из 17 человек.