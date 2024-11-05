Почему жители Алматы не получили оповещение о землетрясении

Фото: unsplash

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы рассказали, почему жители южной столицы не получили 5 ноября 2024 года уведомления о землетрясении на свои смартфоны, сообщает Zakon.kz.

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