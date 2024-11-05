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Почему жители Алматы не получили оповещение о землетрясении

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:41 Фото: unsplash
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы рассказали, почему жители южной столицы не получили 5 ноября 2024 года уведомления о землетрясении на свои смартфоны, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, система срабатывает при интенсивности землетрясения в 5,5 баллов, а сегодняшнее составило 3 балла.

"Сиренно-речевые установки и система Mass Alert сработают полностью в автоматическом режиме при получении сигналов от сейсмодатчиков с магнитудой 5,5 баллов и более. В этой связи никаких оповещений не было", – пояснили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы и Алматинской области в 10:00 произошло землетрясение. По данным МЧС, больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика. А расчетная интенсивность землетрясения в Алматы составила 3 балла.

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