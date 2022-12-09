КЭА: Без инвестиционного компонента в тарифах энергетику Казахстана не восстановить

В тарифы на тепло и электроэнергию необходимо ввести инвестиционную составляющую, иначе казахстанская энергосистема не будет развиваться, а износ оборудования продолжит расти, убежден председатель Совета директоров КЭА Анатолий Шкарупа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге, организованном Казахстанской электроэнергетической ассоциацией, он подчеркнул, что энергетическая отрасль в Казахстане остается недофинансированной и из-за этого имеет очень низкую инвестиционную привлекательность.

"В 2009 году ситуацию в энергетике в нашей стране пытались исправить, с этого года и до 2015 года действовала политика "тариф в обмен на инвестиции", которая дала свои положительные результаты. Но затем эта политика была остановлена, и мы "замерли" на уровне 2015 года. С того же времени тарифы были зафиксированы, их рост не допускался. А в 2019 году из этих же тарифов была выделена плата за мощность, которая до настоящего момента не изменилась. А что плата за мощность? Это возможность развития именно мощностей наших генераторов, наших электростанций". Председатель Совета директоров КЭА Анатолий Шкарупа

При этом он отметил, что повышение тарифов не должно стать неподъемным для бюджетов казахстанцев.

"Вопрос изменения тарифов должен двигаться параллельно с адресной социальной помощью. Если у каких-то семей уровень доходов меньше определенного порога, они должны иметь возможность получать адресную помощь, которая позволит им оплачивать тарифы. Но мы должны дать нормальный тариф, который позволит нам не допускать аварий и обеспечить для всех категорий населения надежное и бесперебойное энергоснабжение". Председатель Совета директоров КЭА Анатолий Шкарупа

Из-за недофинансирования и низкой инвестиционной привлекательности, по его словам, в энергосистеме Казахстана нарастает износ оборудования, что приводит к высокой аварийности.

Председатель Правления АО "Самрук-Энерго" Серик Тютебаев также отметил, что оборудование энергопроизводящих станций требует замены.

"Хотел бы обратить внимание на состояние оборудования. Это большой износ. В среднем по "Самрук-Энерго" по тепловым станциям этот показатель – 81%. В том числе в Экибастузе ГРЭС-1 – 68%, ГРЭС-2 – 81,3%, алматинские АлЭС ТЭЦ-1 – 73 %, АлЭС ТЭЦ-2 – 71,3%, АлЭС ТЭЦ-3 – 76,2%. По ГЭС износ до 85,2 %, в том числе АлЭС КапшГЭС – 85,2%, АлЭС Каскад ГЭС – 82,5%, ШарГЭС – 5%, По электросетям "Алатау Жарык Компаниясы" износ достигает 93,5%". Председатель правления АО "Самрук-Энерго Серик Тютебаев

По словам экспертов, износ оборудования накапливался десятилетиями. Для улучшения показателей необходимо новое оборудование, должны проводиться модернизация и реконструкция. Но получить необходимые для этого средства не позволяет сложившаяся в Казахстане тарифная политика.