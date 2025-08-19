Как будут формировать инвестиционный тариф на электроэнергию

Правительство РК постановлением от 12 августа 2025 года утвердило Правила формирования и установления сроков предоставления инвестиционного тарифа, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

инвестиционный тариф – почасовой тариф на покупку электрической энергии от единого закупщика электрической энергии для покрытия инвестиционных обязательств по инвестиционным проектам, реализация которых началась до 1 июля 2023 года, определенный в порядке, предусмотренном законом;

получатель инвестиционного тарифа – оптовый потребитель электрической энергии (промышленный объект), включенный в перечень потребителей оптового рынка электрической энергии, осуществляющих покупку электрической энергии по инвестиционному тарифу, утвержденный постановлением правительства РК, осуществляющий покупку электрической энергии по инвестиционному тарифу в порядке, определенном настоящими Правилами и Правилами организации и функционирования оптового рынка электрической энергии;

инвестиционные обязательства – собственные средства и (или) обязательства инвестора по финансированию капитализируемых и некапитализируемых расходов на приобретение, создание, строительство и ввод в эксплуатацию новых фиксированных активов проекта, а также вознаграждений и иных расходов по заемным средствам, понесенных в связи с реализацией проекта как на стадии строительства, так и в период эксплуатации, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Инвестиционный тариф определяется как отношение суммы затрат на покупку электрической энергии по предельному тарифу энергопроизводящей организации, к сетям которой подключен соответствующий потребитель, доли затрат единого закупщика электрической энергии на покупку импортной электрической энергии и поддержку возобновляемых источников энергии с учетом доли покупки электрической энергии у единого закупщика соответствующего потребителя в общем объеме продажи электрической энергии единым закупщиком электрической энергии к объему потребления получателя инвестиционного тарифа.

Оптовые потребители электрической энергии для получения инвестиционного тарифа и установления сроков его предоставления направляют в правительство заявку с приложением обосновывающих материалов.

Заявка принимается при соответствии следующим требованиям:

заявитель является юридическим лицом, зарегистрированным в РК, в том числе компанией, зарегистрированной на территории МФЦА, и имеет прямое подключение к сетям энергопроизводящей организации;

реализация проекта начата до 1 июля 2023 года;

срок эксплуатации производственного объекта заявителя с даты ввода его в эксплуатацию не превышает 10 лет.

К заявке прикладывают пояснительную записку и документы, подтверждающие наличие инвестиционных обязательств:

нотариально заверенная копия документов, подтверждающих объем инвестиционных обязательств;

нотариально заверенная копия Соглашения об инвестициях, заключенного в соответствии с Предпринимательским кодексом РК (при наличии);

финансовая модель, финансовое-экономическое обоснование, технико-экономическое обоснование (при наличии);

технические условия на присоединение к электрическим сетям, акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Уполномоченный орган в сфере электроэнергетики формирует и утверждает рабочую группу по рассмотрению заявок на получение инвестиционного тарифа, состоящую из представителей уполномоченных государственных органов, осуществляющих межотраслевую координацию в финансовой сфере, а также в сферах налоговой и бюджетной политики, регулирования естественных монополий, защиты конкуренции, индустриального развития, реализации государственной политики по привлечению инвестиций, развитию и продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг.

Получатели инвестиционного тарифа на ежегодной основе до 1 июня года, следующего за отчетным периодом, представляют в адрес правительства отчет по итогам аудита финансово-хозяйственной деятельности посредством привлечения независимой аудиторской организации.

Также правилами определено, что целевым использованием инвестиционного тарифа является использование электрической энергии исключительно в целях производства продукции в соответствии с основным видом деятельности и на хозяйственно-бытовые нужды производственного объекта.

В свою очередь нецелевым использованием тарифа признается потребление электрической энергии для осуществления видов деятельности, не относящихся к основному или вспомогательному видам деятельности согласно общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД).

Непредставление аудиторского отчета и анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также факт выявления нецелевого использования инвестиционного тарифа являются основанием для отмены предоставления инвестиционного тарифа и исключения получателя инвестиционного тарифа из перечня получателей инвестиционного тарифа.

Указывается, что если сумма полученной прибыли превышает объем инвестиционных обязательств, то получатель инвестиционного тарифа обеспечивает возврат средств от образовавшегося сверхдохода в пользу единого закупщика электрической энергии.

Постановление вводится в действие с 29 августа 2025 года.