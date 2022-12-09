Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности
В мероприятии принял участие руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков, передает пресс-служба МО РК.
Состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере.
Выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы.
Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма.
В совместном Коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии.
В рамках визита министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России генералом армии Сергеем Шойгу.
Фото: пресс-служба МО РК