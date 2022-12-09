Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности

В Москве состоялась встреча руководителей оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принял участие руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков, передает пресс-служба МО РК.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международной безопасности и поддержания региональной стабильности, дальнейшего сотрудничества в военной сфере.

Выражена озабоченность в связи с сохраняющейся нестабильностью в Афганистане и высоким уровнем террористической угрозы.

Участники встречи заявили о недопустимости любых попыток реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма.

В совместном Коммюнике отмечена важность дальнейшего сотрудничества в рамках организаций, подчеркнута необходимость наращивания совместных усилий по борьбе с терроризмом, перекрытию каналов его финансирования и противодействию экстремистской идеологии.

В рамках визита министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем оборонного ведомства России генералом армии Сергеем Шойгу.



