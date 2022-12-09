Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: США предоставят еще $275 млн, Путин опроверг слухи о новой мобилизации

Ситуация в Украине 9 декабря Фото: kremlin.ru
Почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена из-за обстрелов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Владимир Путин заявил, что для него заявление Ангелы Меркель о минских соглашениях были разочаровывающими, сообщает Zakon.kz.
  • Воздушную тревогу объявили над восточной частью Украины.
  • Почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена из-за обстрелов, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
  • В результате обстрелов в Донецке повреждено здание университета экономики и торговли.
  • США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов.
  • Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что Крыма это не касается.
  • Эрдоган анонсировал новые переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
  • Речи о дополнительной мобилизации сейчас не идет. Так президент Путин ответил на вопрос журналистов о возможности нового призыва.
  • Также Путин назвал неожиданными заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Меркель призналась, что соглашения заключались, чтобы дать время Украине на подготовку войны с Россией. "Это разочаровывает", – констатировал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан.
  • Власти Великобритании расширили санкционный список, добавив в него пять представителей российских вооруженных сил и силовых ведомств. Об этом следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.

Читайте также

ЕС принял в Шенгенскую зону Хорватию, заявки Румынии и Болгарии отклонили

В Турции назвали причину образования пробки с танкерами на входе в Босфор

США и РФ обменялись заключенными

Константин Вноровский
Ситуация в Украине Меркель Ангела Путин Владимир Эрдоган Реджеп Тайип Великобритания Германия Кыргызстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Алтай Кульгинов получил новую должность
Алтай Кульгинов получил новую должность
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления