Ситуация в Украине: США предоставят еще $275 млн, Путин опроверг слухи о новой мобилизации
Фото: kremlin.ru
Почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена из-за обстрелов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Владимир Путин заявил, что для него заявление Ангелы Меркель о минских соглашениях были разочаровывающими, сообщает Zakon.kz.
- Воздушную тревогу объявили над восточной частью Украины.
- Почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена из-за обстрелов, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- В результате обстрелов в Донецке повреждено здание университета экономики и торговли.
- США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов.
- Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что Крыма это не касается.
- Эрдоган анонсировал новые переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
- Речи о дополнительной мобилизации сейчас не идет. Так президент Путин ответил на вопрос журналистов о возможности нового призыва.
- Также Путин назвал неожиданными заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Меркель призналась, что соглашения заключались, чтобы дать время Украине на подготовку войны с Россией. "Это разочаровывает", – констатировал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан.
- Власти Великобритании расширили санкционный список, добавив в него пять представителей российских вооруженных сил и силовых ведомств. Об этом следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства.
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