Ситуация в Украине: США предоставят еще $275 млн, Путин опроверг слухи о новой мобилизации

Фото: kremlin.ru

Почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена из-за обстрелов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Владимир Путин заявил, что для него заявление Ангелы Меркель о минских соглашениях были разочаровывающими, сообщает Zakon.kz.

Воздушную тревогу объявили над восточной частью Украины.

Почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена из-за обстрелов, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В результате обстрелов в Донецке повреждено здание университета экономики и торговли.

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов.

Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что Крыма это не касается.

Эрдоган анонсировал новые переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Речи о дополнительной мобилизации сейчас не идет. Так президент Путин ответил на вопрос журналистов о возможности нового призыва.

Также Путин назвал неожиданными заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Меркель призналась, что соглашения заключались, чтобы дать время Украине на подготовку войны с Россией. "Это разочаровывает", – констатировал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан.

Власти Великобритании расширили санкционный список, добавив в него пять представителей российских вооруженных сил и силовых ведомств. Об этом следует из заявления, опубликованного в пятницу на сайте британского правительства. Читайте также ЕС принял в Шенгенскую зону Хорватию, заявки Румынии и Болгарии отклонили В Турции назвали причину образования пробки с танкерами на входе в Босфор США и РФ обменялись заключенными

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