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Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннису

Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннисту Фото: kazsports.kz
Карагандинец Алан Курмангалиев стал первым в истории чемпионом мира по настольному теннису из Казахстана, одержав 10 декабря вместе со своей партнершей Ханой Года из Египта победу на юниорском первенстве планеты в смешанном разряде, сообщает Zakon.kz.

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По данным пресс-службы РГКП "Дирекция по развитию спорта", в финальном матче Курмангалиев и Года сошлись с дуэтом Тьяго Абиодана/Мария Берзоса (Португалия/Испания) и выиграли со счетом 3:0.

В полуфинале, 9 декабря, казахстанец с партнершей с счетом 3:2 обыграли грозный японский дуэт Такуми Танимото/Рин Менде.

5 сентября Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.

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Павел Покровский
Казахстан
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