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Столтенберг допустил, что конфликт в Украине может перерасти в войну РФ и НАТО

Столтенберг допустил, что конфликт в Украине может перерасти в войну РФ и НАТО Фото: Twitter/NATO
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 декабря не стал исключать, что украинский конфликт может привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, такую точку зрения генсек изложил в пятницу во время ток-шоу Lindmo на норвежском телеканале NRK.

"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим", - сказал Столтенберг.

На вопрос ведущего об ответственности, лежащей на его плечах, Столтенберг ответил: "Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом".

29 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО будет усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря".

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Павел Покровский
Россия НАТО Украина
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