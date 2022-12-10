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О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей 11 городов Казахстана

Погода Фото: pixabay
Прогноз погоды на 10 декабря предоставили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В Астане переменная облачность, небольшой снег. Ночью 10 декабря метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

В Актобе малооблачно, без осадков. Также повышенный уровень загрязнения воздуха. 

В Темиртау переменная облачность, без осадков. 

"Сутки 10 декабря, ночью 11 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха".

В Балхаше малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Загрязненный воздух. 

В Жезказгане малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 3-8 м/с. Сутки 10 декабря, ночью 11 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В Костанае без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 10 декабря – угроза накопления загрязняющих веществ в атмосфере города.

В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ожидается высокий уровень загрязнения воздуха. 

В Риддере снег, ветер юго-западный, 2-7 м/с. Высокий уровень загрязнения воздуха. 

В Семее небольшой снег. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Высокий уровень загрязнения воздуха. 

В Усть-Каменогорске снег, ветер юго-западный, 2-7 м/с. 


"10 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. По городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха".

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Угроза накопления загрязняющих веществ в атмосфере города. 

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