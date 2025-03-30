Жителей Астаны и еще 10 городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
30 марта 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, Семее, Алматы, Астане, Петропавловске.
В Астане
Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу 30 марта ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
В Павлодаре
30 марта и ночью 31 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1 степени НМУ.
В Караганде
Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
В Жезказгане
Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
В Балхаше
Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
В Темиртау
Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
В Усть-Каменогорске
30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение НМУ 2 степени.
В Риддере
30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение НМУ 2 степени.
В Семее
30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение НМУ 2 степени.
В Петропавловске
Ночью 30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Кроме того ночью 30 марта 2025 года в целом по городу ожидался повышенный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
В Алматы
Сутки 30 марта, ночью 31 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.
Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 30 марта по 1 апреля 2025 года.