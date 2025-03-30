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Общество

Жителей Астаны и еще 10 городов предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 10:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
РГП "Казгидромет" 30 марта опубликовал предупреждение об ожидающихся неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) в трех городах страны, сообщает Zakon.kz.

30 марта 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Павлодаре, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, Семее, Алматы, Астане, Петропавловске.

В Астане

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу 30 марта ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В Павлодаре

30 марта и ночью 31 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1 степени НМУ.

В Караганде

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В Жезказгане

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В Балхаше

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В Темиртау

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В Усть-Каменогорске

30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение НМУ 2 степени.

В Риддере

30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение НМУ 2 степени.

В Семее

30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение НМУ 2 степени.

В Петропавловске

Ночью 30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Кроме того ночью 30 марта 2025 года в целом по городу ожидался повышенный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В Алматы

Сутки 30 марта, ночью 31 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 30 марта по 1 апреля 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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